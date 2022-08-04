النائب علي تركي : إرادة خارجية وداخلية وراء دعوات حل الحشد الشعبي

اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي ، الخميس، دعوات الحشد الشعبي مؤامرة خارجية غير مسموح بها.

وقال تركي في حديث ل / المعلومة /، ان “دعوات حل ودمج الحشد الشعبي ما هي الا دعوات لتفتيت وحدة العراق”، مبينا ان “هذه الدعوات المشبوهة ورائها أجندات داخلية وخارجية”.

وأضاف أن “إرادة خارجية وقوى داخلية لا تريد استقرار البلد”، مشيرا الى ان “كتلة الصادقون تقف بالضد من الدعوات السياسية الخبيثة التي تطالب بحل الحشد الشعبي”.