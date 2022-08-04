الأخبار

سياسي: تحالف الحلبوسي اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة


اكد السياسي المستقل صباح شاهين، الخميس، أن تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي سيكون اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة.

وقال شاهين في حديث لـ/ المعلومة/،انه” لايدعم اجراء انتخابات قادمة لاسباب متعددة ويؤيد دعم قوى الاطار في تشكيل الحكومة الحالية واعطائها فرصة لتاخذ زمام ادارة الامور خاصة وان البلاد تمر بازمات متعددة تطلب وجود حكومة قوية قادرة على احتوائها”.

واضاف شاهين،انه” في حال وصول الاوضاع السياسية في البلاد الى منعطف خطير تدفع باتجاه اجراء الانتخابات فان تحالف الحلبوسي سيكون اكبر الخاسرين لذا فانه لن يدعم هذه الخطوة بالتاكيد لانه يدرك بان وضعه في المحافظات المحررة بات ضعيف جدا”.

واشار الى ان” حل ازمة العراق ليس بالبرلمان ولكن في سوء ادارة الدولة من قبل حكومة الكاظمي وتراكمات الحكومات السابقة”.

وتباينت اراء القوى السياسية من خطوة حل البرلمان واعادة اجراء الانتخابات بين مؤيد ومتحفظ خاصة وانها سيكون لها تداعيات في اتجاهات مختلفة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب علي تركي : إرادة خارجية وداخلية وراء دعوات حل الحشد الشعبي
سياسي: تحالف الحلبوسي اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة
الكشف عن أهم مقررات الإطار التنسيقي: لا تجديد للكاظمي
النائبة مديحة الموسوي : العامري ميزان العدالة في الاطار ولديه حكمة عالية وهو شيخ الاطار بحق".
العامري وبلاسخارت يبحثان الوضع السياسي
اجتماع بارزاني وطالباني ينتهي بانفراجة في البيت الكردي
النزاهة تضبط محاضر تقدير قطع أراضٍ مخالفة للقانون في ديالى
النائب احمد الأسدي: نقف جميعاً مع حشد العراق ضد مؤامرات المطالبين بحله
الأمين العام لكتائب الإمام علي يطالب بضبط الإعلام لـ"منع الفوضى"
الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك