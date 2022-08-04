سياسي: تحالف الحلبوسي اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة

اكد السياسي المستقل صباح شاهين، الخميس، أن تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي سيكون اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة.

وقال شاهين في حديث لـ/ المعلومة/،انه” لايدعم اجراء انتخابات قادمة لاسباب متعددة ويؤيد دعم قوى الاطار في تشكيل الحكومة الحالية واعطائها فرصة لتاخذ زمام ادارة الامور خاصة وان البلاد تمر بازمات متعددة تطلب وجود حكومة قوية قادرة على احتوائها”.

واضاف شاهين،انه” في حال وصول الاوضاع السياسية في البلاد الى منعطف خطير تدفع باتجاه اجراء الانتخابات فان تحالف الحلبوسي سيكون اكبر الخاسرين لذا فانه لن يدعم هذه الخطوة بالتاكيد لانه يدرك بان وضعه في المحافظات المحررة بات ضعيف جدا”.

واشار الى ان” حل ازمة العراق ليس بالبرلمان ولكن في سوء ادارة الدولة من قبل حكومة الكاظمي وتراكمات الحكومات السابقة”.

وتباينت اراء القوى السياسية من خطوة حل البرلمان واعادة اجراء الانتخابات بين مؤيد ومتحفظ خاصة وانها سيكون لها تداعيات في اتجاهات مختلفة.