الكشف عن أهم مقررات الإطار التنسيقي: لا تجديد للكاظمي

كشف الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، الخميس، عن أهم مقررات الإطار التنسيقي اليوم، مؤكداً على على عدم التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الولائي في تغريدة على "تويتر"، "قلناها سابقاً ونؤكدها الان: ‏لا تجديد للكاظمي تحت اي ظرفٍ كان".

وأضاف "احيي الاخوة في الاطار لشجاعتهم المسؤولة في اجتماعهم الطارئ اليوم، الذي كان من اهم مقرراته الاتفاق على عدم التجديد للكاظمي ورفض ابقاءه رئيس تسوية للمرحلة المقبلة".

ودعا بعدها، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور، ومن ثم دعا بعد أيام الى انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب، مطالباً باستمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب.