النائب احمد الأسدي: نقف جميعاً مع حشد العراق ضد مؤامرات المطالبين بحله

أكد رئيس تجمع السند الوطني، النائب احمد الاسدي، اليوم الخميس، الوقوف مع حشد العراق ضد مؤامرات المطالبين بحله.

وقال الأسدي في تغريدة عبر “تويتر إنه “مرة أخرى نسمع البعض يتحدث عن حل الحشد الشعبي المجاهد أو دمجه في الأجهزة الأمنية، وهم يحاولون تجاهل ما أصبح عليه الحشد من نقطة ارتكاز في منظومة الأمن القومي العراقي، وعلامة فخر يعتز بها جميع الشرفاء من ابناء هذا الوطن الغالي”.

وأضاف الاسدي “قل موتوا بغيظكم.. قد نختلف (كقوى سياسية شيعية) حول السياسة ومناهج العمل فيها ولكننا نقف جميعاً مع حشد العراق ضد كل أنواع مؤامراتكم”.