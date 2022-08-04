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اشتباكات عنيفة بين قوات الرد السريع و عصابات داعش الارهابية في ناحية ابو صيدا التابعة لمحافظة ديالى .
وكالة انباء براثا
106
2022-08-04
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