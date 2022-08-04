الإعدام بحق "إرهابي" مسؤول عن تهريب الموقوفين في سجن مركز الإسحاقي

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الخميسن حكماً بالإعدام بحق الارهابي المسؤول عن تهريب الموقوفين في سجن مركز الاسحاقي بعد كسره.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام بحق الارهابي المكنى (ابو انس) الذي كان منتسباً في شرطة الاسحاقي وأحد المنتمين الى عصابات داعش الارهابي لقيامه بكسر سجن مركز شرطة الاسحاقي المنسوب اليه وتهريب الموقوفين ومن ثم حمل السلاح ومحاربة القوات الامنية".

وأشار إلى أن "المحكمة اعتبرت انتساب المجرم الى الشرطة الاتحادية وانتمائه في الوقت ذاته الى التنظيم الارهابي ظرفاً مشددا يستلزم فرض اقسى العقوبات لذا قررت تجريمه وفقا لإحكام المادة الثانية /1 /3 /5 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".