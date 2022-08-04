الحبس ثلاث سنوات بحق مجرم زور مذكرات قبض

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، ثلاثة أحكام بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة عن كل جريمة بحق احد المجرمين لتزويره ثلاث مذكرات قبض.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان له أن "المجرم أقدم على تزوير ثلاث مذكرات قبض نسب صدورها الى محكمة تحقيق الرمادي عام 2021"، لافتا إلى أن "المحكمة أصدرت ثلاثة احكام بحقه بلغت ثلاث سنوات عن هذه الجرائم".

وأضاف أن "الاحكام بحق المجرم تأتي استنادا لاحكام المادة 289 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".