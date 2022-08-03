الأخبار

النزاهة تفصح عن نتائج متابعة تقرير تقصي أداء دوائر المرور في بغداد


 كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاربعاء، عن استجابة مُديريَّة المرور العامَّة للمُقترحات الواردة في تقريرها الذي نشرته بخصوص تقصِّي أداء دوائر المرور في بغداد.

واشارت دائرة الوقاية في الهيئة ببيان إلى أنَّ “وكالة وزارة الداخليَّة لشؤون الشرطة أوعزت إلى مُديريَّة المرور العامَّة بالتنسيق مع لجنة مُديريَّة المتابعة واللجان في الوكالة بخصوص مقترح تأليف لجنةٍ من ضُبَّاط الحسابات والتدقيق والقانونيَّة في مواقع المرور؛ لتدقيق وصولات المحاسبة والغرامات والصكوك، مُنوِّهة بأنَّ “الوصولات تُصادَقُ يومياً من قبل مُدير الموقع وتُرسَلُ إلى مقر المُديريَّة؛ لتصويرها وأرشفتها بحاسبةٍ خاصَّةٍ للتدقيق والمُتابعة اليوميَّة.

وأضافت الدائرة إنه “تمَّ نقل جميع المُتَّهمين الموقوفين خارج مواقع التسجيل بعد كشف تلاعبٍ واختلاس حوالي (70,000,000) مليون دينارٍ في وصولات المُحاسبة الخاصَّة بالجباية من قبل أمين صندوق الحسابات، فضلاً عن إحالتهم على محكمة قوى الأمن الداخلي – المنطقة الثالثة؛ استناداً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (289 -298) منه، وإيداعهم التوقيف لحين إصدار الحكم.

وأوضحت أنه “تمَّ إصدار أوامر إداريَّةٍ وبشكلٍ دوريٍّ لأمناء الصندوق، لافتةً إلى تحويل أغلبهم من الملاك العسكري إلى الملاك المدنيِّ، بعد أن أشار تقرير الهيئة الصادر في 26-9-2021 إلى مطالبتها بوضع شروطٍ وضوابط مُناسبةٍ لاختيار أمناء الصندوق في المواقع المُروريَّة ممَّن يتَّصفون بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك، ويكونون مُكفَّلين مالياً ويجري تقييمهم بشكلٍ دوريٍّ.

وأكَّدت الدائرة أن “مُديريَّة المرور العامَّة تدرس إمكانيَّة إضافة أرقام الصكوك ضمن محطة الإدخال وتدقيقها ضمن محطة الدفع و “البيمنت”، مُبيّنةً أنها “تقوم حالياً بإدراج رقم “شاصي” المركبة الحديثة المُسجَّلة على ظهر الصك وأرشفته مع المُعاملة، على أن يكون إدخال البيانات من قبل ضابطٍ مُختصٍّ حصراً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تفصح عن نتائج متابعة تقرير تقصي أداء دوائر المرور في بغداد
الاعدام شنقاً لمجرم ينتمي لعصابة اغتيالات في البصرة
الاطاحة بـ”داعشي” اثناء محاولته اجتياز حاجز امني غربي الفلوجة
الاتحاد يعلن توقف المفاوضات مع البارتي بشأن رئاسة الجمهورية
القبض على 80 متسللاً واحباط عمليات تهريب على الحدود العراقية
الاتحاد الوطني الكردستاني يرد على تصريحات للنائب الثاني لمجلس النواب شاخوان عبدلله
"تثبيتهم مرهون بهذا الأمر".. التربية تزف بشرى سارة للمحاضرين المجانيين
قائمة بالمحافظات التي عطلت الدوام يوم غد بسبب ارتفاع درجات الحرارة
التربية تقرر إيقاف العمل بـ"تكييف المناهج الدراسية"
الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك