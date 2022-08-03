الاعدام شنقاً لمجرم ينتمي لعصابة اغتيالات في البصرة

أصدرت محكمة جنايات البصرة في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الاربعاء، حكما بالإعدام شنقا على مجرم ينتمي لعصابة مسلحة تقوم بعمليات الاغتيال في محافظة البصرة لدوافع إرهابية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات البصرة في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، أصدرت حكما بالإعدام شنقا على مجرم ينتمي لعصابة مسلحة تقوم بعمليات الاغتيال في محافظة البصرة بدوافع إرهابية”.

وأضاف البيان، أن “المجرم اعترف بانتمائه إلى العصابة وتنفيذ عمليات اغتيال في قضاء الزبير”. وأشار إلى، أن “المحكمة قضت قرارها استنادا لإحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 “.