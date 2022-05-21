النائب رفيق الصالحي: القضاء الذي يتهمه أطراف التحالف الثلاثي هو ذات القضاء الذي حظي بالاشادة عندما اقرت المحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات

وصف النائب عن تحالف الفتح رفيق هاشم الصالحي ، السبت ، تعامل أطراف التحالف الثلاثي حيال الأحكام الصادرة من القضاء العراقي بـ”الازدواجي، مؤكدا أن القضاء الذي يتهمه أطراف التحالف الثلاثي هو ذات القضاء الذي حظي بالاشادة عندما اقرت المحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات.

وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اتهام القضاء العراقي يؤكد مرة أخرى مدى الاحباط الذي يعيشه التحالف الثلاثي”، متهما التحالف الثلاثي بـ”التعامل بازدواجية مع القضاء العراقي “.

وأشار إلى أن “الإطار التنسيقي يدعم توجهات القضاء بكل قراراته وأشكاله”، مؤكدا أن “المحكمة الاتحادية وطنية ونزيهة ولا يمكن التشكيك بقراراتها “.

وكان النائب المستقل باسم خشان حذر في وقت سابق، من دعوات بعض السياسيين بشأن إعادة كتابة قانون المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى حكومة التحالف الثلاثي المزعومة كشرت عن انيابها