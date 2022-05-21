البجاري تنتقد ازدواجية حكومة الكاظمي في التعامل مع القوانين المهمة

انتقدت الأمين العامة لحركة بلادي الوطنية النائبة زهرة البجاري، اليوم السبت، ازدواجية حكومة تصريف الأعمال في التعامل مع القوانين المهمة كالبترودولار وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقالت البجاري في حديث ل / المعلومة/، إن “حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تتعامل مع القوانين المهمة بصورة ازدواجية وبطريقة تخدم مصالحها واحتياجاتها الشخصية على حساب الشعب العراقي”.

وأضافت، أن “حكومة التنفيذية رفضت مشروع البترودولار عندما اقر في موازنة عام 2021، وقدمت وزارة النفط والحكومة طعن في إضافة هذا القانون إلى الموازنة المالية والذي تمت الموافقة عليه من قبل المحكمة الاتحادية رغم أن القانون يحمل ايجابيات عديدة ويدعم عموم المحافظات العراقية “.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن “الحكومة الحالية كان عليها أن تقدم الطعن ضد قانون الدعم الطارئ لكنها لن تمضي في تقديم اعتراضها على هذا القانون لأنه يتماشى مع مصالحها الشخصية من خلال التخصيصات المالية الكبيرة ولاسيما حصة وزارة التجارة التي تبلغ قرابة 8 مليارات دولار”.

وتابعت، أن “حكومة الكاظمي تحاول صرف كل المبالغ الموجود في خزينة الدولة وتسلم الحكومة المقبلة خزينة فارغة “، لافتة إلى أن “إفراغ خزينة الدولة من المبالغ الموجودة فيها حاليا سيمثل مشكلة كبيرة وعائق خطير أمام الحكومة الجديدة”.ا