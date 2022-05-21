قوة أمنية تداهم منزل "إرهابي" وتعتقله في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن قيام قوة أمنية بمداهمة منزل "إرهابي" واعتقاله في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية جريئة تميزت بردة الفعل السريعة نفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ والتي اكدت تواجد احد الارهابيين في منزله بناحية تل عبطة غربي نينوى".

وأضافت أنه "على ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٢١ وقوة من الفوج تمت محاصرة منزل الارهابي الذي حاول الهرب وتمكنت من القاء القبض عليه وهو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".