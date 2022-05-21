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الفياض يبحث الأوضاع الأمنية في كربلاء


بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، الأوضاع الأمنية في محافظة كربلاء.

وقال مكتب الفياض في بيان إن الأخير "وصل اليوم السبت، الى محافظة كربلاء المقدسة على رأس وفد من الهيئة، إذ عقد اجتماعا ضم آمري الألوية والافواج والصنوف في قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي؛ لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في قواطع المسؤولية والتأكيد الدائم على الجهوزية العالية والمحافظة على الأمن والاستقرار".

وجرى، بحسب البيان، الوقوف على "أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي والإسراع بتلبيتها".

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