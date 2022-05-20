اللجنة المالية البرلمانية : لا توجد حكومة كاملة الصلاحية لاقرار الموازنة هذا اذا كانت هناك بالاساس

اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الجمعة، ان اقرار الموازنة يحتاج الى حكومة كاملة الصلاحية ولحد الان ليست هنالك اي بوادر لتشكيل حكومة جديدة بالتالي فان الموازنة ستتأخر كثيرا هذا ان كانت هنالك موازنة بالاساس.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، ان “مجلس النواب لايستطيع تشريع قانون الموازنة لان قانون الموازنة يتطلب صلاحية حصرية للحكومة التنفيذية ولكن الحكومة هي حكومة تصريف اعمال وبالتالي فهي لاتمتلك صلاحية ارسال القوانين.

وأضاف “اي قانون له جنبة مالية ومرسل من قبل الحكومة فلا نستطع الان تشريعه بل عملنا يقتصر على القوانيين الاخرى التي ليست فيها اي جنبة مالية.