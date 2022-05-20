حراك برلماني لإقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي

جمع نحو 70 نائباً، تواقيع لهدف إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الجمعة، إنه “انطلاقا من احكام المادة ٤٩/ اولا من الدستور العراقي واستنادا لاحكام المادة ١/ثانيا من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٧ واستنادا لاحكام المادة ١٢/ثانيا من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتقدم بطلبنا هذا لاقالة رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) وذلك لارتكابه العديد من المخالفات الدستورية والقانونية المتمثلة بحرمان النائب المستقل (باسم خشان) من الاشتراك في عضوية اللجان النيابية”.

وأضاف البيان أنه “حفاظا على ممارسة العمل النيابي والتمثيلي عن الشعب، فضلا عن المحافظة على استقلال النائب وحريه في ممارسة عمله بما ينسجم مع قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ واحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، فضلا عن عدم جواز فرض عقوبات نيابية غير منصوص عليها في المواد (١٣٩-١٤١) من النظام الداخلي لمجلس النواب مع التقدير”.

وأكد النائب أن “الطلب المقدم اعلاه لاعضاء مجلس النواب لم يتحقق بسبب اكمال عدد التواقيع”، وتابع بالقول: “ونحن مستمرون”.