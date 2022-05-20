محافظة بابل توصي السكان بـ “ملازمة منازلهم” تحسباً من الظروف الجوية

أوصت محافظة بابل اليوم الجمعة، السكان بملازمة منازلهم تحسباً من الظروف الجوية.

وقالت صحة المحافظة في بيان ، انه “نظرا للظروف الجوية غير المستقرة نهيب بالاخوة المواطنين الكرام في محافظة بابل و ضواحيها، بعدم الخروح من المنازل الا للحالات الضرورية، وتشغيل مصابيح العجلات لانعدام مدى الرؤية”.

كما دعت إلى “توفير بخاخ منزلي و الادوية اللازمة للحالات التنفسية واخذ الحيطة و الحذر للاشخاص المصابين بالربو القصبي، وارتداء الكمامات”، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي “للحفاظ على سلامتكم”.