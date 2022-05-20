اعتقال عصابة سطو بحوزتهم اموال ومصوغات ذهبية غربي الرمادي

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الجمعة، عن اعتقال مجموعة مختصة بعمليات سرقة منازل المدنيين بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق غربي الرمادي .

وقال رزيج في تصريح صحفي ان ” قوة من مركز شرطة الحرية وفوج طوارئ الانبار الثالث نفذت عملية امنية استباقية استهدفت منطقة الخمسة كيلو غربي مدينة الرمادي، على خلفية وقوع حالة سرقة لمنزل مواطن في تلك المنطقة ما دعا القوة الى اجراء عمليات دهم وتفتيش تمكنت من خلالها من اعتقال كافة افراد المجموعة التي نفذت عملية السطو على منزل مدني وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية “.

واضاف ان” المجموعة مكونه من 3 اشخاص نفذت عملية السطو ، مبينا ان” القوة عثرت بحوزة المعتقلين اكثر من 33 مليون دينار فضلا عن مصوغات ذهبية”.