الاتحاد الوطني الكردستاني : حكومة الإقليم سببت أزمات عديدة في كردستان

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن سياسات حكومة إقليم كردستان الاقتصادية الخاطئة سببت أزمات مالية عديدة في المحافظات الشمالية، فيما بين أن حزب بارزاني غير شفاف إطلاقا في إدارته.

وقال عضو الاتحاد، كاروان أنور في حديث ل / المعلومة /، إن “حكومة الإقليم تصدر يوميًا نصف مليون برميل نفط مع نصف مليون قدر مكعب من الغاز وفق الأسعار العالمية، ورغم التصديرات الكبيرة للنفط والغاز لكن نشاهد أن المحافظات الشمالية ولاسيما السليمانية تعاني من أزمات مالية عديدة”.

وأضاف، أن “محافظات الإقليم لابد أن تكون في أعلى مستوياتها الاقتصادية مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن للآسف الشديد وبسبب سياسة حكومة الإقليم الخاطئة وبيع النفط والغاز إلى جهات لا احد يعلم بها، أدى إلى خلق أزمات مالية عديدة في الشمال”.

وأوضح القيادي في الاتحاد الوطني أن “هذه السياسات والطريقة التي تدير حكومة كردستان بها ملف الإيرادات تعد من النقاط الجوهرية والخلافات العالقة بين اليكتي والبارتي”، لافتًا إلى أن “حكومة الإقليم غير شفافة إطلاقا”.

وكان عضو الاتحاد الوطني احمد الهركي قد أكد في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الخلاف بين اليكتي والبارتي لا يختصر فقط على رئاسة الجمهورية بل هناك الكثير من الأمور العالقة والملفات الشائكة والتي تتعلق بقانون الانتخابات واللامركزية بين المحافظات، وتوزيع الثروات في داخل الإقليم، بالإضافة إلى الإيرادات النفطية وغيرها”