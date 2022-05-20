غبار وعواصف ترابية.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لخمسة أيام

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في عموم العراق، فيما أشارت إلى أن الغبار سيبدأ يتصاعد في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، وعواصف ترابية تحدث يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وذكرت الهيئة في مجموعة جداول توضيحية، أن "الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، سيكون صحواً مع تصاعد الغبار خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأشارت إلى أن طقس يوم غد وما بعده، سيشهد أيضاً حدوث غبار، بينما يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، سيشهدان حدوث عواصف ترابية في مختلف مناطق العراق.