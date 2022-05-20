الاستخبارات تلقي القبض على 3 إرهابيين وتضبط كميات من الأعتدة والعبوات في الأنبار ونينوى!

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين وتضبط كميات من الاعتدة والعبوات في الانبار وغرب نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، انه"بعمليات نوعية واستباقية استهدفت ملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول داعش الارهابي والوصول الى مخلفات اسلحته واعتدته، ونفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق العاشرة والسادسة عشر والخامسة عشر وباسناد قوة من قيادة القوات البرية متمثلة بالوية المشاة 38 و92 و71 و73 و21 ، اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين اثنان منهم في منطقة الكيلو 7 وسيطرة الفلاحات مدخل الفلوجة- رمادي بالانبار".

واضافت، انه"احدهم تمت اصابته من قبل قواتنا الأمنية اثناء معارك التحرير وفر هاربا الى جهة مجهولة، فيما القي القبض على الارهابي الثالث بمنطقة بادوش في نينوى وهو كان مكلفا بجمع المعلومات عن قواتنا الامنية والمتعاونين معها قبل التحرير لكونه كان عنصرا امنيا بما تسمى ( الشرطة اللا اسلامية ) وهم من الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4إرهاب".

واشارت الى، ان"القوة ضبطت كميات من الاعتدة العبوات في مناطق عدة من غربي نينوى ضمت:

80 مقذوف عيار 155

61 عبوة مختلفة

38 قنبرة هاون ،

8 مساطر تفجير ،

7 صواريخ جهنم ".

وبينت، انه"جرى تسليم الارهابيين الى جهات الطلب اصوليا، فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة