القبض على متهم ينتحل صفة قاض في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم ينتحل صفة قاض في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب المنصور لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بإنتحال صفة قاض في مجلس القضاء الاعلى".

وأضاف البيان ان "عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن قيام المتهم بالدخول إلى محكمة تحقيق الكرخ بصفته قاضيا، ليتم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 160 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".