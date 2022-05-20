النائب باسم خشان يهاجم اللجنة القانونية البرلمانية لاعادة مقترح قانون "الأمن الغذائي" مرة اخرى

هاجم النائب المستقل باسم خشان، الجمعة، اللجنة القانونية النيابية، التي وصفها بأنها "كِلية البرلمان التي تصفي القوانين من الشوائب غير الدستورية"، فيما اعتبر أن قانون الأمن الغذائي الجديد "لن يصمد" أمام أي طعن قضائي.

وقال خشان في بيان إن "اللجنة القانونية كِلية مجلس النواب التي تصفي القوانين من الشوائب غير الدستورية، وتتحمل هذه اللجنة المسؤولية عن كل مخالفة تمر من خلالها، لكن زميلنا النائب المحترم، محمد عنوز، لم يسجل أدنى اعتراض على مقترح قانون "الأمن الغذائي" الذي تساوى نفقاته ربع الموازنة، بل وافق على إدراجه في جدول أعمال المجلس".

واضاف ان "اللجنة القانونية ومجلس النواب أهدرا وقتا طويلا في مناقشة القانون وقراءته، ثم تهشم تحت مطرقة المحكمة الاتحادية، فاصبح ما بذله المجلس من وقت وجهد هباء منثورا، فسعت بعض الكتل أن تدخل بهذا القانون الذي أخرج من الباب الرئيس من شباك الدائرة القانونية التي لم تعترض على مخالفته الدستور".

وتابع: "لن يصمد هذا القانون أمام اي طعن في دستوريته، وسيضيع وقت المجلس وجهده مرة أخرى".