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محلل سياسي : أموال هائلة ستمنح للحلبوسي وبارزاني في قانون الغذاء الجديد


رأى المحلل السياسي ابراهيم السراج، أن مشروع الدعم الطارئ هو تكريم لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما أكد أن القانون سيمنح الحزبين مبالغ طائلة على حساب ثروات المحافظات الجنوبية والوسطى.

وقال السراج في حديث لـ/ المعلومة /، إن “خلاصة قانون الدعم الطارئ وإصرار مجلس النواب على تمريره هو تكريم للتحالف الثلاثي ولاسيما السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال الفقرات الموجودة في القانون والتي تنص على تخصيص مبالغ طائلة للمحافظات المحررة وإقليم كردستان”.

وأضاف، أن “القانون يمنح الحلبوسي وبارزاني أموال هائلة على حساب الجنوب وثروات محافظاته التي تعاني من التهميش والإقصاء وتعطيل المشاريع والبنى التحتية”، مؤكدا أن “إقرار المشروع سيكون بمثابة حرمان جنوب العراق ووسطه من ثرواته”.

وأوضح المحلل السياسي أن “قانون الدعم الطارئ يحمل في طياته الكثير من ملفات الفساد الكبيرة والتخصيصات المالية التي تؤكد أنها تنهب أموال الشعب تحت صيغ قانونية، وقد يكون تكريم لجهات سياسية وتحالف السيادة والديمقراطي على حساب ثروات الشعب العراقي”.

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