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تحريك دعوى جزائية ضد وزير النفط لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية


تقدم النائب هادي السلامي، بدعوى جزائية ضد وزير النفط احسان عبد الجبار لامتناع الاخير عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتسلم الحكومة الاتحادية النفط الخام من اقليم كردستان.

وبحسب وثيقة صادرة عن السلامي  فإنه "بالنظر للامتناع الحاصل من وزير النفط احسان عبد الجبار عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وعدم توجيه انذار رسمي الى حكومة اقليم كردستان او وزارة الثروات الطبيعية بتسليم النفط الخام المصدر من أراضي الاقليم، وحيث ان الافعال المذكورة تشكل جريمة امتناع عمدي عن تطبيق القرارات الصادرة من القضاء ومعاقب عليها وفق المادة (329) من قانون العقوبات العراقي فضلا على انها تشكل اضرارا عمديا بالمال العام ومجرمة وفق المادة (340) من قانون العقوبات".

ووفق الوثيقة، طلب النائب "تحريك دعوى جزائية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموما اليه وموظفي وزارته المشتركين في هذه الجريمة الموجهة ضد ثروات الشعب وامواله المحمية بموجب نصوص الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية".

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