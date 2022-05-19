عاجل : القضاء يصدر مذكرة إلقاء قبض بحق مستشار الكاظمي مهند نعيم بعد رفع مئات الدعاوى من المواطنين ضده .
الأخبار

القضاء يدعو القوى السياسية الى عدم ادخاله في خلافاتهم


دعا مجلس القضاء الاعلى، الخميس، القوى السياسية الى عدم ادخاله في خلافاتهم، معتبراً أنه ليس طرفا في الخلافات السياسية.

وقال المجلس في بيان، إن "الدستور يؤكد على استقلال القضاء ومجلس القضاء الاعلى يحرص دوما على استقلاليته وحياديته وهو ليس طرفا في الخلافات السياسية بل ان قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والادلة المتوفرة فيها".

وأضاف المجلس "ندعو جميع القوى السياسية الى عدم ادخال القضاء في خلافاتهم وعدم التسبب بالمساس بمكانة القضاء في المجتمع"، مشدداً بالقول "اذا كانت هناك اعتراضات لطرف سياسي على قرار من القرارات عليه اتباع السياقات القانونية في معالجتها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القضاء يدعو القوى السياسية الى عدم ادخاله في خلافاتهم
رئيس كتلة الفتح النيابية عن إقالة محافظ صلاح الدين: قانونية وتمت لسوء الإدارة
بعد قرار اقالته ومنعه من السفر.. محافظ صلاح الدين يوفد نفسه الى لندن ويكلف بديلا عنه بمهام المحافظ لحين عودته
القضاء يصدر مذكرة إلقاء قبض بحق مستشار الكاظمي مهند نعيم بعد رفع مئات الدعاوى من المواطنين ضده .
بعد إقالة "عمار جبر".. تعيين محافظ جديد لصلاح الدين
بالفيديو .... الشيخ جلال الدين الصغير : ما السر وراء الاستهداف الإعلامي المضاد لمناطقنا ومحافظاتنا؟
الموقف الوبائي.. انخفاض اصابات كورونا في العراق
منع سفر محافظ صلاح الدين وإحالة قضاياه إلى النزاهة
توضيح من القضاء بشأن تفسير عبارة \"تصريف الأمور اليومية\"
حركة امتداد تقرر اعفاء النائب علاء الركابي من الامانة العامة للحركة بسبب قراره بالاندماج مع الكتلة الصدرية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 79.81
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك