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رئيس كتلة الفتح النيابية عن إقالة محافظ صلاح الدين: قانونية وتمت لسوء الإدارة


أكد رئيس كتلة الفتح النيابية النائب عباس الزاملي، اليوم الخميس، أن إقالة محافظ صلاح الدين هي إقالة قانونية وتمت بسبب سوء الإدارة وهدر المال العام.

وقال الزاملي في حديث صحفي إن "قانون مجالس المحافظات لسنة 2013 المادة 20 ، ينص على أن لمجلس المحافظة الحق بإقالة المحافظ بعد استجوابه، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء حق برفع توصية إلى مجلس النواب وسحب الثقة من المحافظ".

وأوضح، أنه "ووفقا للقانون أعلاه، فان إجراء اليوم بإقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، هو أجراءً قانونياً صحيحاً باعتبار ان رئيس الحكومة طلب من مجلس النواب التصويت وتم التصويت بالاغلبية المطلقة على اقالة المحافظ".

وأضاف الزاملي، ان "مجلس النواب صوّت على إقالة محافظ صلاح الدين، بعد أن خلصت اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء إلى وجود سوء ادارة وهدر بالمال العام في المحافظة".

يذكر أن مجلس النواب، صوت في وقت سابق من اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه؛ وذلك بالأغلبية المطلقة.

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