منع سفر محافظ صلاح الدين وإحالة قضاياه إلى النزاهة

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بإصدار قرار يقضي بمنع سفر محافظ صلاح الدين، مبينا أنه تمت إحالة قضاياه إلى هيئة النزاهة الاتحادية.

وقال المصدر إنه "تم إصدار قرار بمنع سفر محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري؛ إلى خارج البلاد، وذلك بعد تصويت البرلمان على إقالته من منصبه".

وأوضح المصدر، أنه "تم إحالة جميع قضايا الجبوري إلى هيئة النزاهة الاتحادية".

يذكر أن مجلس النواب، صوت في وقت سابق من اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه؛ وذلك بالأغلبية المطلقة.