توضيح من القضاء بشأن تفسير عبارة \"تصريف الأمور اليومية\"

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توضيحا أجاب فيه عن استفسار رئيس الجمهورية بشأن عبارة (تصريف الأمور اليومية).

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "المحكمة الاتحادية العليا اجابت رئاسة الجمهورية وفقاً لما جاء بكتابها الصادر بالعدد ( 121 /اتحادية/ 2022 /909 ) في 17 /5 /2022 حول ما جاء بقرارها المرقم ( 121/ اتحادية/2022) في 15 /5 / 2022 بشأن تفسير عبارة ( تصريف الامور اليومية)".

وأدناه الكتب الرسمية الخاصة بمخاطبات رئيس الجمهورية ورد المحكمة الاتحادية العليا: