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مشعان الجبوري: حتى اللحظة لم نستلم قراراً من المحكمة الاتحادية باسقاط عضويتي


قال النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الخميس، أنه لم يستلم لغاية الآن قرارا من المحكمة الاتحادية باسقاط عضويته في مجلس النواب.

وذكر الجبوري في تغريدة على تويتر "حتى اللحظة لم نستلم قراراً من المحكمة الاتحادية باسقاط عضويتي في مجلس النواب رغم مراجعاتنا اليومية ولا نعرف على ماذا استندت !؟".

وأضاف، أن "الحلبوسي استدعى المرشح الاحتياط الاول عن دائرتي الانتخابية د. مقدام الجميلي لاداء القسم كبديل عني !!؟".

 

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