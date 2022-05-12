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القبض على "امير كتيبة الزرقاوي" جنوب غربي بغداد


اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ثمانية ارهابيين بينهم ما يسمى "بامير كتيبة الزرقاوي" في بغداد وكركوك.

وقال الجهاز في بيان ان "جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ سلسلة عمليات نوعية تضمنت التالي :

أولاً : تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب صباح هذا اليوم من مباغتة العدو ونصب كمين محكم له في قرية العواشرة بمُحافظة كركوك بعد أن نفذت قواتنا إنزال جوي بالقرب من تلال حمرين ،حيث تمكن رجالنا من قنص أحد الإرهابيين وإلقاء القبض على آخر بعد أن سلم نفسه أثناء الأشتباك وتبين بأنه أحد مسؤول العلاقات في قاطع داقوق.

ثانيًا: خرجت قواتنا لتنفيذ واجبات إلقاء قبض داخل محافظة كركوك أسفرت عن إلقاء القبض على (٥) إرهابيين من بينهم أربعة من جنسيات مختلفة .

ثالثًا: نجح الشجعان بإلقاء القبض على هدف مُهم كان يروم الدخول للعاصمة عن طريق سيطرة الصقور كما وأُطيح بآخر في قضاء أبو غريب .

رابعًا " إلقاء القبض على الإرهابي " محمد الزوبعي " الذي يُكنى "أبو عزام / أبو سيف " والذي يشغل منصب أمير كتيبة الزرقاوي في مناطق جنوب غرب بغداد والذي كان يتردد بين العراق وسوريا حيث أُلقي القبض عليه بالتنسيق مع التحالُف الدولي و مديرية مُكافحة إرهاب - أربيل والذي أدلى بمعلومات هامة للغاية".

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