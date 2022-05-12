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زهرة البجاري : نطالب بتفعيل أتفاقيات جنيف والتي تحظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة .


متابعة / ظاهر العقيلي

طالبت عضو مجلس النواب العراقي امين عام حركة بلادي الوطنية زهرة البجاري وعلى هامش التظاهرة والتجمع الكبير والذي اقامته هيئات ومواكب البصرة الحسينية بذكرى الفاجعة الأليمة لهدم قبور ائمة البقيع ( عليهم السلام ) المجتمع الدولي ومؤتمر الدول الاسلامية بتفعيل فقرات قانون أتفاقيات جنيف الدولية والتي تحظر ارتكاب أي من الاعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة والتراث والتي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب .

واضافت البجاري ان نظام آل سعود الوهابي لم يكتف بمحاربة الشيعة في عقيدتهم وممارساتهم الدينية بل عمد على هدم قبور ائتمنا الاطهار بدافع الحقد والكراهية الطائفية وبدون اي مسوغ ديني او عقلي او انساني وان هدم قبور البقيع يذكرنا بحقبة الخلفاء الامويين والعباسيين ومحاربتهم لأهل البيت ( ع) .

وتابعت البجاري نجدد مطالبتنا ونتمنى على المنظمات الإنسانية والأممية التي تعنى بالتراث والتاريخ بضرورة الوقوف معنا لاعادة بناء قبور البقيع وذلك لأهميتها الروحية والدينية والعقائدية لدينا ولدى كل المسلمين لاسيما ان هذه المقابر والمحافظة عليها وصيانتها من العبث وترميمها يمثل معلما تاريخيا وحضاريا يعكس تاريخ الأمم وحضارتها الإنسانية عبر التاريخ ومن حق الشعوب والأمم ان تفتخر بتاريخها ورموزها وعلماءها كما يحدث مع باقي الاضرحة .

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