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ضبط مدير فرع المصرف الزراعي في الحويجة بتهمة الاختلاس


تمكَّنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، من ضبط مسؤولين في فرع المصرف الزراعيِّ التعاوني في الحويجة، مُؤكِّدةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة اكتشاف هدرٍ للمال العام في فرع المصرف.

وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان "بتلقي مكتب تحقيق الهيئة في كركوك معلوماتٍ تفيد باقتراف مسؤولين في المصرف الزراعي التعاوني – فرع الحويجة عمليَّات اختلاسٍ كبيرة، قام المكتب على إثرها بـتأليف فريقٍ؛ للتقصِّي عن صحَّة المعلومات، وإجراء التدقيق والتحرِّي الأصولي".

وأوضحت الدائرة، أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى فرع المصرف، تمكَّن بعد إجراء التدقيق والتحرِّي الأصولي، من كشف اختلاس مبلغٍ قدرُهُ (100,000,000) مليون دينار من صندوق المصرف".

وأضافت أنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط مُدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحويجة، ومعاونه، فضلاً عن ضبط أمين الصندوق، مشيرةً إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق؛ الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

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ضبط مدير فرع المصرف الزراعي في الحويجة بتهمة الاختلاس
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