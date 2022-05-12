بالصورة.. وزارة الدفاع ترفض أمراً من الكاظمي بإعادة منتسب للخدمة!

رفضت وزارة الدفاع، موافقة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على عودة أحد منتسبي الوزارة إلى الخدمة.

وأظهرت صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سائق عجلة "تكتك" يضع لافتة عليها صورة الكاظمي، وكتب: "قابلتك ووافقت على طلبي بالعودة، لكن وزارة الدفاع رفضت أمرك".

وأضاف "منين أجيب موافقة بس فهموني؟".

وأرفق أيضاً صورة على اللافتة تتضمن الكتاب الرسمي الذي يحوي موافقة رئيس الوزراء على عودته.

وعلى ما يبدو أن سائق عجلة "التكتك" هو منتسب سابق في وزارة الدفاع.