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سنلجأ إلى المحكمة الاتحادية..برلماني يكشف صفقات فساد تلاحق الأمن الغذائي


كشف النائب جاسم الموسوي، الأربعاء، عن فقرات صفقات فساد كبيرة تلاحق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما أكد أن إقرار مجلس النواب للقانون بوجود الفقرات المخالفة سيدفعنا إلى المحكمة الاتحادية وتقديم الطعن ضده.

وقال الموسوي في حديث ل / المعلومة /، إن “بعض فقرأت الأمن الغذائي تستفاد منها شركات مملوكة للسياسيين منحت أموال في مشاريعها المتلكئة ولاسيما في فقرة التنمية، كتعويضات عام ٢٠١٤ المخصصة للجهات المتضررة من عصابات داعش الإرهابي”.

وأشار إلى، أن “أغلبية أعضاء مجلس النواب لا يعرفوا حجم الأموال المخصصة لهذه التعويضات، ومن هي الجهات المتضررة”، مرجحاً “حدوث صفقات فساد كبيرة فيها”.

وأضاف، أن “إقرار الأمن الغذائي من قبل رئاسة مجلس النواب بوجود المخالفات والفقرات المشبوهة سيدفعنا إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية، وتقديم الطعن ضده”، مؤكدًا أن “التصويت على القانون يمثل مخالفة دستورية بوجود هذه التجاوزات القانونية”.

وأوضح الموسوي أن “القانون غير وأضح ومشوه ويحمل في طياته الكثير من الفقرات التي تطالها صفقات فساد كبرى وتخدم شخصيات سياسية”. 

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