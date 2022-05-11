وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا ومعاقبة مدرس اساء لقدسية مهنة التعليم

وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الاربعاء، بتشكيل لجنة عليا عاجلة للتحقيق ومعاقبة احد المدرسين الذين تجاوز على مهنة التعليم والذوق العام عبر احد المقاطع المصورة ومحاسبة كل من يتورط بمثل هذه الافعال وسحب الصفة التربوية التي يحملها منه كونه لايستحقها.

وبحسب بيان لوزارة التربية شدد الوزير على "ضرورة الحفاظ على قدسية مهنة التعليم والرسالة الانسانية والاخلاقية التي تحملها"، رافضاً "أي تجاوز يحصل في هذا المجال، وان من يتورط بمثل هذه الافعال لا يستحق الصفة التربوية التي يحملها".

كما وجه الدليمي بـ "غلق المعاهد التي تخالف قوانين وزارة التربية والمبادئ التربوية، والتي تورطت بما يتقاطع مع الاهداف التربوية التي انشأت من اجلها"، مبيناً أن "الوزارة ستبقى حريصة على ابقاء اسم العراق ناصعاً في كافة المحافل، وعلى صون مستقبل طلبتنا الاعزاء"، وفقا للبيان.