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زهرة البجاري : ندعم مشروع طريق الحرير بكل قوة ونطالب بأكمال ميناء الفاو وتفعيل الاتفاقية الصينية .


متابعة / ظاهر العقيلي

اكدت عضو مجلس النواب العراقي المهندسة زهرة البجاري وفي بيان رسمي صدر عن مكتبها الاعلامي اننا ندعم وبكل قوة مشروع طريق الحرير الاستراتيجي والحيوي كما ونطالب باكمال انشاء ميناء الفاو وتفعيل الاتفاقية العراقية الصينية .

وقالت البجاري أن طريق الحرير هو مستقبل العراق الواعد وازدهار للبلاد والخلاص من هيمنة امريكا وطريق الحرير يعني ميناء الفاو وهو الحل لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة .

واضافت البجاري ان ميناءالفاو يجعل النفط وارد ثاني للبلاد وتكون حركة العمل ناجحة ولكل القطاعات كما انه يوفر ملايين من فرص العمل حسب الخبراء وينقل العراق نحو الخيرات العظيمة .

 

وتابعت البجاري يجب العمل بكل عزم ورفع المطالبات الشعبية والضغط الجماهيري من اجل الاستفادة من مبادرة الحزام وطريق الحرير والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط لأن دخول العراق بهذا المشروع سيفتح نافذة جديدة لتوسيع القاعدة الاقتصادية له .

وبينت البجاري ان طريق الحرير واكمال ميناء الفاو وتفعيل الاتفاقية الصينية سيحقق التنوع الاقتصادي للبلاد كون هذا المشروع ليس لنقل بضائع فقط وانما هو مشروع ثقافي وسياحي واقتصادي.

وشددت البجاري على أن هذا التنوع سيكون له مردود اقتصادي واسع ومردود ثقافي ثري وهو الأكثر فائدة وأهمية للعراق كما ان طريق الحرير سيربط بين جمهورية الصين في الشرق وبغداد في الغرب ومنها إلى أكثر من مكان إلى بلاد الشام وأفريقيا وإلى أوروبا .

واختتمت البجاري أن العراق يمكن أن يستغل موقعه الجغرافي المتميز كونه يربط بريا وبحريا بين القارات الثلاث القديمة (آسيا وأفريقيا وأوروبا) ونتصور أن هذا الموقع سوف يكون نقطة قوة للعراق في مساهمته ومشاركته بهذا المشروع الكبير .

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زهرة البجاري : ندعم مشروع طريق الحرير بكل قوة ونطالب بأكمال ميناء الفاو وتفعيل الاتفاقية الصينية .
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