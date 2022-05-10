في أربيل.. قوات أمريكية تطلق النار على منازل

كشف مدير ناحية باسرمة في أربيل، الثلاثاء، عن تعرض عدد من المنازل لاطلاق نار من قبل قوات أمريكية عن طريق الخطأ خلال تدريبات.

وقال جنكاور آزكيي في حديث صحفي إن "القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة حرير العسكرية قامت الليلة بإطلاق النار على 11 منزلا وسط ناحية باسرمة عن طريق الخطأ وذلك خلال تدريبات عسكرية كانت تقوم بها هذه القوات".

وأضاف آزكيي أن "الإطلاقات النارية لم تتسبب بأي خسائر بشرية واقتصرت على الخسائر المادية".