النزاهة: القبض على مسؤولة في ضريبة كركوك بتهمة الرشوة

تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ مُذكَّرة قبضٍ وتحرٍّ بحق أحد المسؤولين في الهيئة العامَّة للضرائب في كركوك؛ بتهمة جريمة الرشوة.

وذكرت الدائرة في بيان ان "فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تمكن من تنفيذ مُذكرة قبضٍ بحقِّ مسؤولة شعبة العقار والعرصات (مُخمَّنة) في الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة،لإقدامها على ابتزاز ومُساومة أحد المُراجعين".

وتابعت أنَّ "التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أنَّ المُتَّهمةأقدمت على ابتزاز ومساومة أحد المشتكين لدفع مبلغٍ مقداره (20) ألف دولار؛ وفي حال امتناعه عن دفع مبلغ الرشوة فإنَّها تقوم بمضاعفة مبلغ الضريبة المفروضة على العقارين الواقعين في مقاطعة (شاطرلو) بأربعة أضعافٍ".

وأضافت أنَّ "العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق المادَّة (307) من قانون العقوبات وبدلالة القرار (160 لسنة 1983)، تضمَّنت أيضاً ضبط أصل المعاملات العقاريَّـة الخاصَّة بالعقارين المذكورين".

ولفتت الدائرة إلى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط وقبض أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمة والمُبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق كوكرك الخفر؛ الذي قرَّر إطلاق سراح المُتَّهمة بكفالةٍ ماليَّةٍ".