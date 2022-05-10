القبض على ثلاثة إرهابيين يجمعون المعلومات عن القوات الأمنية في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تمكن الاستخبارات العسكرية من القبض على إرهابيتين اثنتين وإرهابي كانوا يقومون بجمع المعلومات عن الجيش والحشد في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أنه "بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 14 والتي اشارت الى تواجد ارهابيتين اثنتين وارهابي ينتمون الى ما تسمى (فرقة نهاوند) التابعة الى عصابات داعش الارهابي يقومون بجمع المعلومات عن اماكن وتحركات قطعات الجيش والحشد العشائري وتزويد المجاميع الارهابية بها لتنفيذ عملياتهم الارهابية".

وأضاف البيان: "وعلى اثر ذلك تم التنسيق مع استخبارات مقر اللواء 51 والفوج الاول وبمشاركة قوة من اللواء للتحرك على الاهداف الثلاثة والقاء القبض عليهم بعد استحصال مذكرة قبض قضائية بحقهم وفق احكام المادة 4 إرهاب، في قرية شميط ب‍قضاء الحويجة كركوك"، مشيراً إلى أن الإرهابيين "جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".