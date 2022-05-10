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التربية تصدر توضيحاً بشأن "تحسين المعدل"


أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، إيضاحاً بخصوص قرار تحسين المعدل الذي تم إقرارهُ في وقتٍ سابق .

وبينت الوزارة في بيان أن "قرار تحسين المعدل يقع ضمن صلاحية هيئة الرأي التي أقرته، ولا يدخل في صلاحيات معالي الوزير اجراء اي تعديل عليه".

وأضافت، أن "هيئة الرأي صوتت بجلستها المرقمة (4) بتأريخ 22 / 3 / 2021 بأن العام الدراسي 2020-2021 هو العام الاخير الذي يطبق فيه نظام تحسين المعدل للطالب الناجح الذي لم يكن راغباً بالمعدل الذي حصل عليه، ولا يسري على الاعوام الدراسية اللاحقة"، مشيرةً الى ان "نسبة 90% من الطلبة المشاركين في تحسين المعدل اخفقوا وحصلوا على معدلات اقل من التي حصلوا عليها في السنة الاولى".

واكدت الوزارة، "حرصها الكبير على مستقبل طلبتها الدراسي ، وانها ستبقى راعية وداعمة لهم في مسيرتهم العلمية من اجل رفع اسم العراق عالياً في كافة المحافل العربية والدولية".

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