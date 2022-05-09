اجتماع للإطار التنسيقي في منزل الفياض

عقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال مصدر مطلع إن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعاً قبل قليل في منزل الفياض ببغداد".

الى ذلك، أفاد مصدر برلماني أن "اجتماع الاطار التنسيقي جاء لمناقشة مخرجات مبادرة الاطار ونتائج الحوارات مع باقي الكتل السياسية لانهاء حالة الانسداد السياسي".

وكان تحالف إنقاذ وطن أكد، اليوم الاثنين، أنه منفتح على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية، بعد اجتماع عقد في أربيل.