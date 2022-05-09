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إحباط اكبر مخطط هروب جماعي لمحكومين بالارهاب في بابل


أفادت معلومات ان الساعات الـ48 الماضية شهدت احباط اكبر مخطط لتهريب سجناء محكومين بالاعدام والمؤبد وفق قضايا إرهابية في سجن الكفل بمحافظة بابل.

وبحسب المعلومات فإن المخطط كان يتضمن قيام بعض السجناء بشرب مياه الصرف الصحي، مما سيؤدي الى احداث حالة من التدهور الصحي لديهم من اجل نقلهم الى المستشفى، وقد قام بالفعل عدد من السجناء بشرب مياه الصرف الصحي وتم نقلهم الى المستشفى التركي في الحلة  لتلقي العلاج، قبل ان تقوم الأجهزة الأمنية المختصة بكشف المخطط وتفاصيله.

وتؤكد المعلومات ان القوات الأمنية دخلت في حالة استنفار فور كشف المخطط وفرضت حراسة أمنية مشددة على المستشفى وغرفة كل سجين يرقد في المستشفى، وان بعض السجناء فارقوا الحياة جراء حدوث مضاعفات صحية، فيما أصيب الاخر بعجز الكلى، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفى التركي.

المعلومات الأولية تشير الى ان المخطط حظي بدعم جهات خارجية على مستوى التخطيط والدعم اللوجستي والمالي وصولا الى تهيئة السيارات والعجلات لتهريب السجناء، وقد سبقه بشهرين حالة انتشار واسع لطائرات مسيرة مجهولة كانت تحلق في أجواء الكفل فوق منطقة السجن، وأثيرت الكثير من الاخبار والفيديوات عنها، ولم تصدر السلطات حينها اي تفسير للموضوع.

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