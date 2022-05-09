الكشف عن ملف فساد جديد يلاحق وزير النفط

كشف عضو مجلس النواب محمد البلداوي، الاثنين، عن مشروع فساد جديد يحاول وزير النفط إحسان عبد الجبار تأسيسه في شمال العراق بالاتفاق مع حكومة كردستان، فيما أكد أن عبد الجبار فشل فشلا ذريعا في مهام الوزارة الموكلة اليه.

وقال البلداوي في حديث ل / المعلومة /، إن “وزير النفط يحاول أن يؤسس شركة نفطية في شمال العراق بالاتفاق مع الإقليم حتى يعطي الحجة والذريعة لحكومة كردستان لبيع النفط وتهريبه من الأراضي الشمالية بدون المرور بالحكومة الاتحادية”.

وأضاف، أن “إحسان عبد الجبار يحاول تأسيس شركة مخالفة من جهة، وتمرير أنبوب العقبة النفطي من جهة أخرى”، متسائلا”هل يحاول وزير النفط بيع العراق وثرواته؟”.

وأوضح عضو مجلس النواب أن “عبد الجبار كان من المفترض أن ينفذ مشروع النبراس المختص بالبتروكيمياويات والذي يعتبر المشروع الأول في الشرق الأوسط”، لافتا الى انه “يحاول إضافة ملفات فساد جديدة الى قائمة الملفات القديمة التي تلاحقه”.

وتابع البلداوي، أن “وزير النفط فشل فشلا ذريعا في جميع المشاريع والملفات المهمة التي تخدم الشارع العراقي، وذهب باتجاه المشاريع المخالفة والمشبوهة وصفقات الفساد الأخرى”، مبينا أنه “لو كانت هنالك جهات رقابية وحسابية لكانوا اوقفوا هذا الوزير عند حده”، مبديا تعجبه “من إصرار الوزير على تنفيذ المشاريع المخالفة والازدواجية في التعامل مع الشارع العراقي”