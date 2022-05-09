الاستخبارات تعتقل ثلاثة من قيادات داعش الارهابي بعملية خاطفة في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، القبض على ثلاثة من قيادات داعش بما يسمى قاطعي الفرات والبركة بعملية خاطفة في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاثة من الارهابيين البارزين ضمن صفوف داعش الارهابي وهم ( ابو شهد وابو سارة وابو يعقوب) المطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لعملهم بمايسمى قاطع الفرات و البركة ،ضمن محافظة بغداد”.

واضافت، انه “من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بتفيذهم عمليات ارهابية في محافظة الانبار وتزعموا قيادة مجموعات من الزمر الارهابية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير وكذلك من المشتركين بالعمليات الارهابية بمحافظة الرقة السورية”.

وتابعت: “ستواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها النوعية والاستباقية للقضاء على فلول داعش المنهزمة وعناصر الجريمة المنظمة أينما كانوا”.