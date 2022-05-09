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“فنادق خمسة نجوم”.. برلماني يحمل الحكومة مسؤولية التلكؤ في إعدام الإرهابيين


حمل عضو مجلس النواب محمد القدري، الاثنين، الحكومة الاتحادية مسؤولية الخلل الكبير في ملف إعدام عناصر داعش الإرهابي، فيما اعتبر السجون العراقية أشبه بـ”فنادق خمسة نجوم”.

وقال القدري في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “ملف إعدام الإرهابيين يسوده تلكؤ كبير بذريعة حقوق الإنسان”، مبينا أن “حقوق الإنسان كأنها وضعت لتحمي حقوق القاتل وليس المقتول”.

وأضاف، أن “العصابات الإرهابية اعتمدت على ضعف الحكومة العراقية في ملف تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وهو ما فتح المجال أمامهم لقيامهم بالعمليات الإجرامية ضد أبناء الشعب العراقي، غير مبالين في حالة تم إلقاء القبض عليهم ام لا”، مؤكدا أن “السجون العراقية أصبحت تشبه فنادق خمسة نجوم للإرهابيين”.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة العراقية بـ”ضرورة معالجة الوضع الأمني الحالي وعدم التساهل والتهاون ابدأ مع فلول عناصر داعش الإرهابي وإنزال جهد امني واستخباراتي وعسكري واسع للقضاء عليهم بصورة نهائية في المناطق والمحافظات التي يتواجدون فيها”.

وأكد القدري، أن “الحكومة العراقية تتحمل الخلل الكبير في ملف إعدام إرهابي داعش الذين لم تتم معاقبتهم أو تنفيذ الأحكام القانونية والقضائية بحقهم”.

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