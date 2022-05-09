“ارضة” المستقلين تنخر كرسي الحلبوسي وتوقعات بسقوطه بعد قبولهم المبادرة

كشف مصدر نيابي، الاحد، عن تفاصيل المباحثات السياسية بين القوى النيابية المستقلة، مبينا أن المستقلين سيطالبون باعادة النظر بهيئة رئاسة البرلمان فضلا عن توفير الضمانات.

وقال المصدر ان “المستقلين سيطالبون بضمانات للانضمام الى اي طرف سياسي، فضلا عن طرح إعادة النظر في إدارة رئاسة البرلمان”.

واضاف ان “المستقلين في اجتماعات مستمرة لدراسة المبادرات والخروج برؤية وسيتم طرح خيار ابعاد محمد الحلبوسي ونائبيه عن المنصب كونها وزعت بطريقة اقصائية للاطراف الاخرى”.

وأشار المصدر الى ان “الاطراف المستقلة تميل لمبادرة الاطار التنسيقي كونها انصفتهم ووضعت قوة غير مسبوقة بيدهم بخلاف التيار الصدري الذي منحهم هامشا بسيطا من التحرك في المرحلة السابقة”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان الموسوي أعلن في وقت سابق، عن موافقة الأطراف السياسية على المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي مؤخرا لمعالجة الانسداد السياسي.