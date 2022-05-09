تحولت لـ”وزارة دلالة”.. الجبوري: لجنة أبو رغيف تكتمت على فساد الصناعة

اكد النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، الاثنين، ان الفساد الاكبر والاخطر يكمن في وزارة الصناعة، فيما أشار الى أن لجنة أبو رغيف تكتمت على ذلك.

وقال الجبوري في حوار متلفز ان ” وزارة الصناعة تحولت من الصناعة والمعادن الى وزارة الدلالة”، مبينا ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يستجب لما طرحناه بخصوص فساد وزارة الصناعة”.

واكد انه ” سيلجأ الى القضاء لتقديم البراهين على فساد وزارة الصناعة والمعادن في ظل وجود خيبة امل من تعاطي الحكومة مع الملفات المتعلقة بفساد الوزارة”، مبينا انه ” بدل من صنع في العراق اصبح الامر (بوك في العراق)”.

وأشار الى انه “وزير الصناعة الحالي يقوم بالترويج لشركة “دلتا ديفينس” التي تعتبر واجهة لاسرائيل ولها ارتباط بتنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وهي غير مسجلة لدى الحكومة”.

ولفت الجبوري الى ان “هناك حلقات كبيرة من الفساد في وزارة الصناعة فيما تم تخصيص 138 مليار لوزارة الصناعة في اللجنة المالية”، مشيرا في الوقت نفسه الى أن “لجنة أبو رغيف كانت تمتلك اعترافات على وزير الصناعة لكن تم التغطية عليها”.