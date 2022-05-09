كتلة المستقلين تعلن تأييدها لمبادرة الاطار التنسيقي

أعلنت كتلة المستقلين، الاثنين، قبولها بمبادرة الاطار التنسيقي التي طرحها مؤخرا لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

وقال النائب المستقل ياسر وتوت في حوار معه إن “كتلة المستقلين قبلت بمبادرة الإطار التنسيقي التي طرحها مؤخرا”.

وأضاف وتوت، أن “المبادرة جيدة ووضعت حقاً حتى للمستقلين بتقديم شخصية لرئاسة الوزراء، لذا فإن أعضاء كتلة المستقلين يقفون مع تطبيقها، على أمل حسم باقي المناصب خلال المرحلة القليلة المقبلة”.