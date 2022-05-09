الكشف عن صفقة سرية بين الكاظمي والبارزاني لتسليم سنجار للبيشمركة

كشف الخبير الأمني ماهر عبد جودة , الاثنين , عن وجود تواطؤ وصفقة خلف الأبواب المغلقة بين رئبس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لاعادة انتشار البيشمركة في قضاء سنجار.

وقال جودة في تصريح لـ / المعلومة/، “إننا لدى مراقبتنا ما يجري في قضاء سنجار من تجدد حالة عدم الاستقرار تأكد لدينا وجود تواطؤ لابعاد اليبشة وهم من سكان القضاء عن ممارستهم بحفظ الامن في سنجار وهذا التوطؤ نتيجة اتفاق ماخلف الأبواب المغلقة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ” .

وأضاف ان ” الاتفاق بين الكاظمي والبارزاني له مصلحة مشتركة الأولى إعادة تموضع وانتشار البيشمركة كما كان عليه قبل 2014 مقابل دعم الكاظمي بولاية ثانية”.

وأشار جودة إلى انه “من الأفضل امنيا لاستقرار القضاء هو انتشار الشرطة الاتحادية وأهالي القضاء من جميع مكوناته الممثليين بالحشد وكذلك البيشه”