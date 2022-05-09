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عضو تحالف الفتح حامد الموسوي : 100 مليون دولار يوميا واردات الإقليم جراء الانسداد السياسي


كشف عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، كميات النفط المهربة يومياً من إقليم كردستان في ظل استمرار الأزمة السياسية.

وقال الموسوي في تصريح ل /المعلومة /، إن “هناك قوى سياسية تسعى لإبقاء الانسداد السياسي لاستمرار عمليات تصدير وتهريب النفط الى الخارج”، مبيناً أن “الإقليم يصدر مليون برميل يوميا في ظل الأزمة السياسية الحاصلة”.

وأضاف أن “واردات النفط في ظل الانسداد السياسي بلغت مليون برميل نفط اي 100 مليون دولار يومياً، الأمر الذي يدعوها لإبقاء الانسداد في العملية السياسية دون مبادرات لحلها”.

وأشار إلى “اهمية الخروج من الانسداد السياسي والمضي بتشكيل الحكومة للوقوف على تهريب النفط العراقي من الشمال الى دول الخارج”.

وتشهد العملية السياسية انسداداً كبيراً نتيجة غياب التفاهمات بين الكتل السياسية وخصوصاً داخل البيت الشيعي، الأمر الذي أجل تشكيل الحكومة الجديدة إلى شعار أخر.

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عضو تحالف الفتح حامد الموسوي : 100 مليون دولار يوميا واردات الإقليم جراء الانسداد السياسي
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